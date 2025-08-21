実業家・タレントである紗栄子が20日、自身のインスタグラムを更新し、ヘアカットとヘアカラーを施した近影を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】そんなに変わる!?紗栄子、ヘアカット＆ヘアカラーで劇的イメチェン！（6枚）紗栄子は「髪をオリーブベージュに染めて前髪とサイドを切った」と報告し、自身のアップショットを公開。先日の投稿まで、茶髪に近い明るいロングヘアだった紗栄子だが、オリーブベージ