KATSEYEが、特別映像作品『KATSEYE'S VIEWFINDER in Seoul』を9月12日にリリース。本日8月21日より、Weverse Shopにて予約受付を開始した。 （関連：【画像】KATSEYE、特別映像作品『KATSEYE'S VIEWFINDER in Seoul』ジャケット） 本作品は、メンバーのYOONCHAEが用意したソウル旅行記を、映像と写真で収めたもの。ソウルの伝統市場から漢江公園、韓屋村、きらめく夜景まで、メンバーがレンズを通して切り