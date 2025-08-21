Photo: Ena Miura 使い方をドリンクだけに限定するのはもったいない。水筒って、「飲み物を入れて持ち歩く」ための道具と思いがちですが、この無印良品の「持ち運びやすい 目盛り付き ドリンクボトル」（税込490円）は生活のいろんな場面にフィットしてくる道具でした。「いま自分、どれだけ飲んだ？」がすぐわかる Photo: Ena Miura