これまで総勢60名が所属した、美人百花専属読者モデルFlowers（フラワーズ）。在籍した期間は違えど、美人百花を通してひとりひとりがどのような変化・成長を遂げたのかを紐解いていきます。今回はFlowers5期生・6人の物語をご紹介♪働いていても、ママでも百花レディでいる努力を忘れないFlowers5期生・白石世奈さん（30歳）出典: 美人百花.com「30歳という節目に読者モデルの世界へ飛び込み、美人百花を盛り上げられたらと思い応