◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天（21日、ZOZOマリン）楽天の先発・瀧中瞭太投手は4回にロッテ打線につかまり、大量得点を取られました。この日先発のマウンドに立った瀧中投手はロッテに対して、プロ通算7戦0勝5敗となっており、難敵としていました。初回、郄部瑛斗選手にセンターへの3ベースを浴び、2アウト3塁のピンチの状況。続く山口航輝選手に1ストライクから2球目、高めのストレートをレフトスタンドへ運ばれ、先制