【新華社貴陽8月21日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州の鎮遠県を流れる㵲陽河（ぶようが）は別名、舞水とも称され、2024年12月に生態環境部が選定する第3次全国美麗河川・湖沼優良事例リストに登録された。観光客は遊覧船から澄んだ水や緑豊かな山々の独特な景観を楽しむことができる。（記者/劉勤兵）