矢野経済研究所は、国内住宅リフォーム市場を調査し、現況、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。その結果、2024年の住宅リフォーム市場規模は7.3兆円と推計、2025年も7.3兆円を予測した。2025年も資材費・人件費高騰の影響でリフォーム工事単価が上昇、市場規模はほぼ横ばいの見通しとみられる。2024年の住宅リフォーム市場規模は前年比0.5％減の7兆3470億円と推計した。分野別にみると、「増改築に関わる費用」（10m2