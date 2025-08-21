「白菜のデミ風ミートグラタン用ソース」カゴメは、誰でも簡単においしく、野菜の彩りを楽しめるおかずが作れるメニュー専用調味料「じょうずに野菜」シリーズの新商品として、「白菜のデミ風ミートグラタン用ソース」を8月26日に発売する。この「じょうずに野菜」シリーズは、素材と一緒に焼いたり、煮込んだりするだけで、フライパンひとつで手軽に主菜となる1品がおいしく作れるメニュー専用調味料。トマトや数種類の野菜をソー