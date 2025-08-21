日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、「とろ〜り月見」シリーズ全4種を8月27日から数量限定で販売する。さらに今年は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」を始動する。この「人類たまご化計画」を推進すべく、CTO（Chief Tamago Officer）には、たまご好きで知られる、なかやまきんに君に就任してもらうと共に、「とろ〜り月見」シリーズを発売する8