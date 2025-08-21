６月１２日にハワイで４６歳で死去した実写版『リロ＆スティッチ』に「ビッグ・ハワイアン・デュード」として出演した俳優デヴィッド・Ｈ・Ｋ・ベルさんの死因が明らかになった。ピープル誌によると、コナ・コミュニティ病院で行われた病理解剖報告書には、急性呼吸不全、敗血症、高血圧性・動脈硬化性心疾患、肥満という４つの病理診断が記されていた。動脈硬化は脂肪やコレステロールが動脈壁に蓄積し、血流