【上海＝田村美穂】中国中央テレビは２１日、チベット自治区ラサで自治区成立から６０年を祝う式典が開かれ、習近平（シージンピン）国家主席が出席したと報じた。習氏の自治区訪問は２０２１年以来で、中国の最高指導者が自治区成立を祝う行事に参加するのは初めてという。式典で演説した共産党序列４位の王滬寧（ワンフーニン）（おう・こねい）人民政治協商会議主席は「自治区は中国の領土であり外部勢力が干渉できない」と