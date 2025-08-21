地域の社会貢献活動に役立ててもらおうと、21日、イオン九州が福岡県におよそ532万円を寄付しました。イオン九州の中川伊正社長から福岡県の服部知事に、寄付金およそ532万円の目録が渡されました。これは、イオンの電子マネー、ふくおか共創WAONの去年3月からことし2月までの利用金額の0.1％にあたる金額です。寄付金の贈呈は今回で13年連続13回目で、これまでに環境保全活動や観光振興の費用などに充てられています。福岡