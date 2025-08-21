先日、映画『国宝』が8月17日までの公開73日間で興行収入105億円を突破する歴史的快挙を達成したことが明らかになり、大きな反響を呼んだ。同作の主演は吉沢亮が務めているが、彼と同じく歌舞伎の女形に挑戦した横浜流星も、観る者の心に刻まれる名演を見せていると話題だ。そこで本記事では、『国宝』での横浜の芝居に注目し、その役作りなどにも触れながら、役者としての魅力に迫りたい。【関連】吉沢亮、主演映画『国宝』が大ヒ