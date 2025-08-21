日米通算１９９勝目を狙う巨人・田中将大投手（３６）が２１日のヤクルト戦（神宮）に先発し、５回８１球を投げ３安打１失点と好投。勝ち投手の権利を得て降板した。田中将は１点の援護をもらった初回を三者凡退に抑え、幸先の良いスタートを切った。２回には味方打線の猛攻で一挙５得点と?大量援護?をもらった右腕。４回には二死走者なしからオスナにソロを浴びるも、その後はクールな表情を浮かべながら後続を断ち切った。