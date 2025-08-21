◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月21日神宮）巨人の田中将大投手（36）が21日、ヤクルト戦（神宮）に今季6度目の先発登板。5回81球3安打4奪三振1失点の力投で日米通算199勝目の権利を持って降板した。田中将は降板後、ベンチで同い年の盟友・坂本と声を出しナインを鼓舞。自身の登板を振り返り「序盤から野手の皆さんに援護していただいたので、失点をしても最少失点で、と思いながら投げました」とコメントした。