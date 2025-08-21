ガガガSPとバッテリィズが、新イベント『ENKAI 直球勝負の回 －ガガガSP×バッテリィズ－』を10月6日に渋谷 Spotify O-EASTにて開催する。 （関連：ガガガSPコザック前田×LD&K大谷秀政対談「支えてもらうなかで続けようという執念が出てくる」） 同イベントは、吉本興業主催による音楽と笑いが融合した大宴会『DAIENKAI』のスピンオフ企画として誕生したもの。バッテリィズが出演したサントリー緑茶