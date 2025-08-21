【モスクワ共同】ロシアのラブロフ外相は21日、ロシアとウクライナの首脳会談を開催するためには、事前に全ての問題が十分に検討され、合意文書に署名するウクライナ側代表の合法性に関する問題が解決される必要があると述べた。