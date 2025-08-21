９月から自治体の判断でハンターが市街地でもクマを駆除できる「緊急銃猟」が始まります。しかし、ハンターからは「手続きの煩雑さ」や「責任のあいまいさ」など不安の声も聞かれ、制度の実効性に懸念が生じています。（訓練）「確実に安全に狙えるところで発砲作業をしてほしい」８月２１日に北海道下川町で行われたのは「緊急銃猟」の訓練です。地元ハンターや町の職員が参加しました。９月１日からは「改正鳥