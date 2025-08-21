大相撲の幕下・福崎（藤島）が２１日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。体重測定などを順調にこなしたが、左右両腕が太すぎて血管が見つからず採血で苦戦。右腕→左腕→右手の甲と、担当者が３回目の挑戦で血管を探し当てた。「いつも採血は大変で、普通の病院だと針を４、５回刺しても血が出なかったこともある。それに比べたら針を刺すのを１回で済ませてくれたので良かった」と笑顔で振り返った。