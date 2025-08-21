◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２１日・エスコンフィールド）日本ハム・先発のバーヘイゲン投手が２回途中５安打７失点で降板した。初回は３人で抑える完璧な投球も、２回に打者一巡の猛攻を浴び７失点。「大事な試合で不甲斐ない投球をしてしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです。先発の役割を果たせず悔しいです」と語った。２２日からは、首位・ソフトバンク戦が控える。この日、ソフトバンクは試合がなく、勝てば