◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２１日・横浜）広島・ファビアンが７回１死一塁で１５号２ランを放った。初球のスライダーを左翼席へ。打った瞬間に確信する完璧なアーチをかけた。５打数５安打と大暴れした２０日に続く２試合連発。４回に先制２ランを放ったモンテロとの２度目のアベック弾も達成した。この後、小園が右翼線への三塁打。ここでバウアーをノックアウトすると、救援した中川虎からモンテロが中前適時打。