◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）現在日米通算１９８勝の巨人・田中将大投手が、１軍公式戦では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりとなる神宮球場での先発マウンドにあがり、６点の援護をもらい、５回をオスナ内野手のソロ本塁打の１点のみ、３安打１失点無四球４奪三振と好投。通算１９９勝目の勝ち投手の権利を持ったまま、６回の打席で代打を送られ降板した。６回からは２番手でケラー投手