◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(21日、神宮球場)巨人は田中将大投手が5回1失点の好投で日米通算199勝目の権利を手にしました。この日の田中投手は初回を三者凡退。2回はヤクルト主軸の村上宗隆選手や山田哲人選手から三振を奪うなど無失点に抑えます。4回にオスナ選手にソロホームランを浴びますが失点はこの1点にとどめ、5回にセカンドゴロで3アウトを奪うと、ゴロを処理した中山礼都選手に声をかけながら笑顔を見せました。