「カーリング・アドヴィックスカップ」（２１日、アドヴィックス常呂カーリングホール）１次リーグが行われ、ミラノ五輪に繋がる９月の日本代表決定戦（９月１０日開幕、稚内）を前にした最後の大会出場となった五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは札幌国際大を７−５で下し、２連勝を飾った。ロコと代表決定戦で戦うＳＣ軽井沢クラブ、フォルティウスは今大会は出場していない。初戦でＧＲＡＮＤＩＲを８−２で下し、白