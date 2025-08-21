「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）広島のサンドロ・ファビアン（２７）外野手が、２試合連発となる１５号２ランを放った。２点リードの七回１死一塁。バウアーの初球を振り抜くとファビアンは打った瞬間に本塁打を確信。打球は左翼席中段に突き刺さった。相棒のモンテロも四回に先制の９号２ランを放っており、ファビ＆モンコンビが今季２度目のアベック弾となった。