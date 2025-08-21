気象台は、午後8時16分に、大雨警報（土砂災害）を錦江町、南大隅町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・錦江町、南大隅町に発表 21日20:16時点薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では土砂災害に、薩摩、大隅地方では低い土地の浸水に、薩摩地方では河川の増水に、薩摩、大隅地方の海上では暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水2