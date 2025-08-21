食卓の味方、冷凍餃子の売り上げが好調です。市場規模は今年、700億円を超える予測も。背景には「進化系の味」があるようです。袋を開けて、フライパンにのせるだけ！安くてお手軽！なのに、本格的な味が味わえる食卓の味方「冷凍餃子」。60代「毎週金曜日は餃子の日なので。冷凍は必ず2パックとか」20代「飽きずに美味しく食べられるところが魅力かな」その市場規模は年々拡大。今年はついに700億円を超える見込みです。スーパー