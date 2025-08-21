「ヤクルト−巨人」（２１日、神宮球場）巨人・田中将大投手（３６）が先発し５回を３安打４三振、１失点と力投。４月３日・中日戦（バンテリンドーム）以来約４カ月ぶりとなる２勝目、日米通算１９９勝目の権利を持ってマウンドを降りた。神宮での登板はプロ２年目の０８年以来。「しっかりと一球一球、自分の意図を持ってベストのボールを投げ続けていく。それが一番大事」と意気込んで上がったマウンド。初回は打者３人で