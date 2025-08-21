毎日のリラックスタイムをもっと快適にしてくれるスロギーから、人気シリーズがパワーアップして登場しました。8月20日（水）に発売された「ZERO FeelⓇ Night Bra」と「Natural Hip」は、やさしい肌触りと安定感を兼ね備えた新デザインにリニューアル。秋冬の夜を心地よく過ごせるナイトブラと、オーガニックコットンを使用したショーツが揃い、デイリーに寄り添うアイテムです。