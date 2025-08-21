「もう、どこまで逃げても逃げ切れねえ気がする。いや、もはや逃げてはならぬ気もする、この場所から…」殺された妻子を弔った土まんじゅうを前にした新之助（井之脇海）の言葉。目の前には、貧しくて墓石どころか卒塔婆すら立てらない亡くなった人々を埋めた、弔いの土まんじゅうが、数えきれないほど広がっていました。天明６年（1786）7月の頃、関東一円を襲った大雨により利根川水系で派生した大洪水「天明の洪水」は、江戸の