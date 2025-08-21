スノーボードとスケートボードの二刀流でともにオリンピックに出場した村上市出身の平野歩夢選手が21日、東京で開かれたスケートボードのイベントに参加しました。平野選手は参加した子どもたちに「大きな夢や希望を持ってほしい」とメッセージを送りました。東京のビル街に用意されたスケートボードの特設会場。そこに登場したのは、村上市出身の平野歩夢選手とその兄・英