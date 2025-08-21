バンドメンバーの練習風景を大公開俳優の佐藤健がインスタグラムを更新。?バンドメンバー?とのオフショットが話題になっている。企画、プロデューサー、主演を務める話題のNetflixドラマ「グラスハート」。劇中バンド「TENBLANK」メンバー、志尊淳、町田啓太、宮粼優とのオフショットを公開した。写真10枚に動画1本と一気に大量投稿。4色のハート絵文字と「最後しそん何て言ってるの？」とコメントし、最後の動画につ