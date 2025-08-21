”おいしいおんがく”をコンセプトに掲げ、即日完売となったShibuya eggmanでの初のワンマン公演を予定している4人組バンド、chefsが、8月23日（土）に新曲「メイブルー」のリリースを発表した。今作はCBC TVドラマ『もしも世界に 「レンアイ」がなかったら』エンディング（第5話）の書き下ろし曲。日々揺れ動く感情の中でただ一つ真っ直ぐに変わらない恋心を描いたラブソングとなり、忘れかけていた淡い記憶がそっと色を取り戻し