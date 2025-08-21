JR西日本によると、21日午後6時26分ごろ、のぞみ54号（東京行き）が山陽新幹線東広島駅を通過時に乗客と接触した。この影響で同7時半現在、警察・消防による現場検証と乗客の救護を行っており、新大阪駅〜博多駅間で運転を見合わせている。運転再開は同9時ごろとなる見込み。現地の状況により、運転再開見込み時刻は前後する可能性がある。々9時10分現在、岡山駅〜広島駅間で運転を見合わせている。なお、現地での現場検証に時間