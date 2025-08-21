ラグビー元日本代表の大畑大介氏（49）が、21日放送のNHK「放送100年スポーツ名場面真夏の大逆転スペシャル」（後7・30）に出演し、現役時代の奇抜トレーニングについて語った。放送100年の今年、番組ではスポーツの劇的な逆転シーンや知られざるエピソードを紹介。1932年ロサンゼルス五輪の男子三段跳びで金メダルを獲得した南部忠平は、腕の振りは機関車から、跳躍はサルから、走りはウマから学んだという奇想天外な発想