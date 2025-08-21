元乃木坂46で女優の白石麻衣が21日、自身のインスタグラムを更新。20日に33歳の誕生日を迎えたことを報告した。白石は「お友達がお祝いしてくれた日」と書き出し、ケーキを前に微笑む写真をアップ。「また一つレベルアップしました変わらず、よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。この投稿には「ずっと変わらず綺麗で憧れの存在です！大好き！！」「レベルアップまいちゃんも可愛いすぎです！」「まいやん誕生日