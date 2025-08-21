コンパクトな商用バンSUV？ダイハツのインドネシア法人は2025年7月31日、小型商用バン「グランマックス」をベースにしたカスタムモデル「グランマックス タフガイ」を現地で発表しました。グランマックスは2007年からインドネシアで生産されている小型商用車で、バン仕様とトラック仕様を設定。【画像】超カッコイイ！ ダイハツの新「商用バン“SUV”」を画像で見る（49枚）堅実なつくりと扱いやすいサイズ感で市場に浸透し