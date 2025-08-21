◇男子ゴルフツアーISPSHANDA夏の決戦トーナメント第1日（2025年8月21日北海道北海道ブルックスCC＝7286ヤード、パー72）賞金総額が今季国内最高の新規大会の第1ラウンドが行われ、ツアー通算20勝の石川遼（33＝CASIO）が8バーディー、ボギーなしの64をマークしトップに並んだ。今季最少に並ぶ好スコアで回り、開幕戦以来の首位発進を決めた石川は「120点。これ以上のスコアはなかなか望めない」と手応えを口に