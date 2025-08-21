赤字経営が続き、地域の関係者と今後の在り方について協議が始まった国立病院機構沼田病院について、山本知事は２１日の会見で「流れに歯止めをかけた」と述べ、地域の声を踏まえ丁寧な議論を進めるよう国に求めていく考えを示しました。 沼田市にある国立病院機構沼田病院は、利根沼田地域の中核的な医療機関で、災害拠点病院にも指定されていますが、赤字経営の長期化や医師不足が深刻となっていました。そこで県は今月７日、地