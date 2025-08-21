老朽化した設備の改修のため休館していた前橋市内の温泉施設が２１日、約１年ぶりに再開し、利用客でにぎわいました。 １年ぶりに営業再開を迎えた温泉施設「あいのやまの湯」には、開館の１１時を前に家族連れなどが列をつくりました。あいのやまの湯は、地下１２００ｍから湧き出る４８．３℃の天然温泉が魅力の温泉施設で、内風呂付の個室やプールなども楽しむことができます。今回の改修を経てサウナの壁にヒノキを使用