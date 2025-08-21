県内は２１日も高気圧に覆われ、６地点で猛暑日を観測しました。厳しい暑さが続く中で、みどり市にある小平の里の鍾乳洞は涼を求める人たちの人気を集めています。 全長９３ｍの小平の里の鍾乳洞は気温が、年間を通じて１３～１５℃に保たれています。まさに、天然のクーラーで、夏は避暑スポットとして人気を集めています。洞内には、長い年月の中で出来上がった様々な形の鍾乳石があり、神秘的な世界を作り出