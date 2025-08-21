10月17日に配信となるmajikoのDigital EP『GOLDEN JUNKIE』から、新曲「なんで？」が8月22日に先行配信される。この楽曲は、作詞・作曲・編曲をmajiko自身が手がけたものだ。7月に先行リリースされた打ち込み主体の「NA TTE NAI」とは対照的に、生楽器のサウンドを軸にしたポップチューンとなっている。サビで繰り返される「なんで？」のフレーズが印象的で、聴く者の胸に響く仕上がりだ。22日20時には、「テディ」に続きイラスト