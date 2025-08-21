ＧＬＥＡＴ２１日の五反田大会で、Ｇ―ＲＥＸとＬＩＤＥＴＵＷＦ世界の２冠王者・中嶋勝彦（３７）が、井土徹也（２５）にタッグ結成を呼びかけた。中嶋はこの日、井土と第１試合で一騎打ち。開始早々、雄たけびをあげながら前進する井土の蹴りやヒジ打ちを受け、思わず場外に出る場面もあった中嶋だが、ヘッドロックで絞めあげて悶絶させてペースをつかみ返す。さらに早々にバーティカルスパイクを放ったかと思えば強烈な蹴