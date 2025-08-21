お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらが２１日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。人工股関節を入れたあとの生活について語った。鈴木は長年にわたって股関節の痛みや不調が続いていたことから、今年の３月１日に人工股関節の手術を行っていた。ＭＣの「ナイツ」塙宣之から「体の調子はいいの？」と振られると「めちゃくちゃ良い」と語り、手術を行ったことを説明。「足がガタガタで、歩くたびに痛みがひど