お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が２１日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、東京や大阪で相次ぐスーツケースの路上放置についてコメントした。スーツケースの路上放置を巡っては、成田空港で２０２１年度３３８件だったものが２４年度には１０７３件、関西空港では２２年度２２１件だったものが２４年度には８１６件となっており、増加傾向にある。また、空港だけでなく繁華街や住宅街にも放置され