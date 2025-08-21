JR九州は、来月で開業3周年を迎える「西九州新幹線」の乗客数が前年度を上回ったと発表しました。 一方、未整備区間について古宮社長は、長崎と佐賀両県の知事との3者協議を「早期に行いたい」との意向を示しました。 来月23日で開業3周年を迎える「西九州新幹線」。 JR九州によりますと、長崎⇔武雄温泉間の1キロ当たりの1日平均乗客数は、前年度より3.5％多い 6458人でした。 通勤や通学に使う定期券の利用者数や