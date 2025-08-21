「ウエスタン、ソフトバンク２−１阪神」（タマホームスタジアム筑後）阪神はソフトバンクに惜敗した。先発したマルティネスが４回無安打６奪三振無失点と五回途中までノーヒットノーランペースでの投球を続けていたが、ソフトバンク・井上への頭部死球で危険球退場となった。後を受けた木下、島本も無安打投球を続けたが、石黒が味方のミスも絡み、２失点で負け投手となった。打線は九回に藤田の適時打で１点を返したが、一歩