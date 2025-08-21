トカラ列島近海の群発地震で、鹿児島県十島村の悪石島で震度6弱を観測して2か月です。21日は島内の学校も出校日で、少しずつ日常を取り戻しつつあります。 トカラ列島では6月21日以降、地震が続いていて、この2か月で、十島村では震度1以上を2200回以上観測しています。 悪石島では、先月3日に一連の地震で最大の震度6弱を観測。今月15日には震度3を2回観測、きょう21日は震度1が1回です。 義務教育学校の悪石島学園でも、21日