鹿児島県内は薩摩地方を中心に、避難の情報が出されている地域があります。暗くなってからの避難は危険な場合があります。身の安全を確保してください。 大雨警戒レベル4の避難指示が出されているのは、午後6時現在で、日置市、いちき串木野市、薩摩川内市、霧島市、姶良市、枕崎市、南さつま市、南九州市、垂水市の全域と鹿児島市の新川、和田川の流域やがけの近くに住む人です。 がけから離れた屋内の高い場所に移動するなど身