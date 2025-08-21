鹿児島市和田３丁目の２１日午後６時半ごろの様子です。撮影した人によると「和田川が氾濫して水がどんどん流れてきました。風と雨が凄かったです。車はなんとか走っていましたが、そのうち止まってしまって、うちに避難していました。」ということです。 鹿児島市の和田川をとらえた別の写真です。午後６時ごろ、和田３丁目の橋では、川の水位が橋を超え、欄干に流木が挟まっています。 付近では、川からあふれた水が道路に流れ